Lo hizo en el acuerdo de este martes, en una resolución por la que declara inadmisible el recurso extraordinario deducido por la defensa del ex Ministro de Planificación Federal contra su procesamiento. Fue en el marco del expediente en el que se investiga su responsabilidad en los hechos ocurridos en febrero de 2012, cuando una formación ferroviaria de la línea Sarmiento se estrelló en la estación de Once. Los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz consideraron que el recurso "no se dirige contra un pronunciamiento definitivo o equiparable a tal". Juan Carlos Maqueda, por su parte, se excusó de entender en la causa "por motivos graves de delicadeza y decoro".