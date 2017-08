Lo hizo la Sala II de la Cámara Federal, con votos de los jueces Eduardo Farah y Martín Irurzun, en el marco de la causa iniciada por la denuncia de encubrimiento a los imputados de origen iraní dentro de la investigación por el atentado terrorista a la AMIA, realizada por el ex fiscal Alberto Nisman. La causa que se acumuló a otra por traición a la patria, fue iniciada a raíz de la difusión de una escucha telefónica en la que el ex canciller Hector Timerman habría asumido la responsabilidad de Irán por el atentado. "Esta investigación fue declarada conexa con aquella registrada bajo el n° 14.305/2015. Ambas forman hoy parte de una misma instrucción, amén de la forma de acumulación –no material- que se ha escogido hasta el momento", recordaron los camaristas al rechazar la apelación de la defensa de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner. Los magistrados también pusieron de resalto que anteriormente se había rechazado un planteo similar por parte de la defensa de Timerman "con fundamentos análogos a los que se han invocado en este incidente".