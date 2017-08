Rebelde hasta los huesos

En los autos “R., J. L. s/ hábeas corpus”, un preso interpuso una acción de habeas corpus lleva tres meses “sin tratamiento para los huesos” y quería que se tomase conocimiento de que tiene siete impactos de balas y "es muy doloroso y el clima no ayuda”.

Los miembros del Tribunal resaltaron que, según surgen de los informes médicos, “sus antecedentes más relevantes corresponden a la esfera médica de la psiquiatría” y que el interno se encontraba bajo tratamiento con psicofármacos. Además, está constatado que el demandante se retiró sin indicación médica un yeso del tobillo y no aceptó usar las muletas que le fueron provistas.

Asimismo, solicitó que se le administre un medicamento que no está indicado por el médico, amenazó al personal con seguir autolesionándose si no le administran la droga solicitada y no dejó que le hagan curaciones a unas lesiones superficiales que presentó.

Los jueces sostuvieron que corresponde rechazar la acción interpuesta teniendo en cuenta que el demandante fue atendido en tiempo y forma de sus dolencias.

Dicho reclamo, además, no encuadra dentro de los supuestos de los incisos 1º y 2º del art.3 de la Ley 23.098 y, según los magistrados, es absurdo reclamar atención médica cuando la recibe con regularidad y consta en los informes médicos aportados por las autoridades del Servicio Penitenciario Federal.

Por último, los camaristas resaltaron que el pedido de una droga más fuerte a la indicada por el médico será tratada en el ámbito de la medicina psiquiátrica.