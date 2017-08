Por medio de una resolución, el juez federal con competencia electoral en la Provincia de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, le recordó a las agrupaciones políticas y líneas internas que participen en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias que se llevarán adelante el próximo 13 de agosto de 2017, que a partir de las 8 de la mañana del viernes 11 de agosto está prohibido realizar "actos públicos de proselitismo, como así también la difusión de propaganda política". Además, reiteró que, de acuerdo con el Código Electoral Nacional (art. 71 inc. c y art. 136), "las casas que deben permanecer cerradas durante el lapso comprendido entre las 20 horas del día sábado 12 de agosto, hasta las 21 horas del día 13 de agosto, son las destinadas al expendio de bebidas alcohólicas (vinerías, whiskerías, supermercados de bebidas, etc.), como así también los locales bailables".