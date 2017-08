La Cámara Nacional Electoral concedió hoy el recurso de apelación de Carlos Menem a su impugnación como precandidato a senador nacional por La Rioja, pero esa aceptación no lo habilita para competir en las elecciones PASO del domingo próximo. El fallo fue firmado por la mañana por los camaristas Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera. "La resolución salió de acá a las 9.45 de la mañana para la Corte Suprema que ahora deberá resolver si trata o no el recurso", sostuvieron. La Corte, por su parte, remitió el caso a la Procuración General para que dictamine. Los supremos Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz tendrán la decisión final después de las PASO pero antes de la oficialización de las listas para las elecciones de octubre."Queda suficientemente preservada la jurisdicción de esta Corte para dictar -con posterioridad a las elecciones primarias que se llevarán a cabo el próximo 13 de agosto- una sentencia útil que resuelva la cuestión planteada, a la par de no comprometerse la regularidad del acto eleccionario", señalaron.