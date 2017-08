Menem perdió la pulseada electoral

La Cámara Nacional Electoral resolvió que Carlos Menem no podrá ser candidato a senador por la provincia de La Rioja por las condenas que pesan en su contra. Para decidir, los jueces se basaron en el caso de Romero Feris que en 2003 no pudo asumir su banca por incompatibilidad ética. El ex Presidente ahora puede presentar un recurso extraordinario ante la cámara o un recurso de queja ante la Corte Suprema como última alternativa.