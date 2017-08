Miles de personas se congregaron en los alrededores del Palacio de Tribunales de esta capital con velas en las manos para reclamar justicia, en una nueva cruzada popular para exigir respuesta en las causas impunes y repudiar la corrupción. "Los papás de la masacre de Cromañón tuvieron que esperar 11 años de sufrimiento para que los responsables estuvieran tras las rejas. ¿Y saben qué? De 2004 a la fecha, cada cuatro meses murieron un papá, una mamá o un sobreviviente. Entonces no es solo que la corrupción mata. La impunidad mata, la justicia lerda mata", disparó el primero de los oradores, Paolo Menghini, el padre de Lucas, la víctima número 51 de la tragedia ferroviaria de Once. "Si no -agregó- que le pregunten a los familiares de las masacres impunes de este país. Que le vayan a explicar a las hijas del fiscal (Alberto) Nisman que, a dos años, todavía no saben ni cómo ni por que murió su padre". La convocatoria se hizo a través de redes sociales con el objetivo de reclamar al Poder Judicial que avance en las causas de corrupción, haciendo hincapié en que la mayoría de los grandes escándalos tienen demoras de hasta 18 años y sólo una de cada diez causas resonantes tienen condena. Aunque los alrededores del Palacio de Tribunales estaban vallados, las personas se fueron acercando hasta la esquina de Lavalle y Talcahuano, donde se habían localizado los micrófonos para que hablaran los oradores: el padre de Lucas y la filósofa Diana Cohen Agrest, quien perdió a su hijo en un robo en Caballito.