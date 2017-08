El fiscal federal Federico Delgado requirió que el diputado nacional y ex ministro kirchnerista de Planificación e Infraestructura, Julio De Vido, sea citado a declaración indagatoria por presuntos sobreprecios en contratos con la constructora brasileña Odebrecht SA. El funcionario del Ministerio Público incluyó en el requerimiento que presentó al juez federal Daniel Rafecas a otros 14 imputados, entre ellos, el ex secretario de Energía Daniel Cameron, y el ex titular de ENARGAS, Fulvio Madaro. En la causa que investiga el proyecto Ampliación Gas 2006-2008, de construcción de los gasoductos Norte y Sur, el fiscal los imputó por "defraudación contra la administración" y "negociaciones incompatibles con la función pública" y adelantó que "casi seguro" también hubo "cohecho" (coimas).