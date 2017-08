En poco más de seis meses se suicidaron siete presos en el penal de Ezeiza. Uno cada 26 días, en su mayoría por ahorcamiento; un promedio que contrasta con todo el 2016, donde sólo se registró un caso dentro de la cárcel. A raíz de este motivo, las autoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) removieron a toda la cúpula ante la sos pecha de que el director, el prefecto Jorge Vassilión, y el subjefe, el prefecto Jorge Migues Adultos, no aplicaron de manera estricta los protocolos para prevenir y evitar este tipo de episodios. El nuevo jefe del penal será ahora René Azcona, y por primera vez en la historia de la cárcel, se designó como autoridad a una mujer: Sonia Álvarez será la segunda al mando, luego de dirigir la Escuela Penitenciaria de la Nación (EPN), entre otros cargos. De los siete casos de suicidios que se registraron en esta cárcel de máxima seguridad, en seis de ellos las víctimas fueron presos que se encontraban procesados y aún no habían accedido a juicios o no tuvieron sentencia firme.