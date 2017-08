El juez de Instrucción Ricardo Farías concedió la libertad bajo fianza al ex titular de la Policía de la Ciudad José Potocar, cuyo procesamiento por la presunta comisión del delito de asociación ilícita, al ser sindicado como el líder de una organización que extorsionaba a comerciantes y empresarios de los barios porteños de Núñez y Saavedra a cambio de seguridad "privilegiada". En su resolución, el magistrado ponderó que había transcurrido más de un año de investigación, a lo que se sumaba la falta de producción de las medidas ordenadas por medidas de prueba ordenadas por la Cámara del Crimen - declaraciones testimoniales a diversos comerciantes de la zona-. "Estimo que no se actualiza el peligro respecto de Potocar, quien por lo demás ya no resulta ser el jefe de la policía de la ciudad, lo que me persuade de la procedencia de su soltura sin perjuicio de asegurar ahora sus ulteriores comparecencias a los llamados del tribunal, por lo que debe caucionarse suficientemente su libertad fijando un monto adecuado a esos fines, y a sus condiciones patrimoniales", añadió Farías.