No hay apuro para suspender la reforma de ART

La Cámara del Trabajo rechazó la medida cautelar solicitada por el presidente del CPACF, Jorge Rizzo, para que no se aplique la reforma a la Ley de Riesgos del Trabajo que impone la obligatoriedad de las Comisiones Médicas. Los jueces no encontraron la urgencia para decidir la suerte de la norma: "No es esta la hipótesis de que se suspenda un tratamiento médico oncológico", admitieron.