Acusan a Bonadio de querer interferir en las elecciones

El abogado Carlos Beraldi acusó al juez federal Claudio Bonadio de cometer un acto "político" al mandar a detener a su defendido y contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, para "interferir en el proceso eleccionario". "Estamos frente a una maniobra de corte electoral, claramente de corte político", sostuvo el penalista y definió al magistrado de la causa Los Sauces de "juez que actúa con reparto político y en el que la aplicación de la ley ha quedado totalmente olvidada". El letrado explicó que "Manzanares es simplemente un contador que tienen la familia desde hace muchísimos años y que en definitiva no hace otra cosa que cumplir con su trabajo, o sea presentar declaraciones juradas y cobrar alquileres". "Lo que hizo Manzanares no fue otra cosa que decir (a los inquilinos) sigan pagando donde lo venían haciendo habitualmente" expresó y consideró que "si hubiese querido distraer o apoderarse (de esos fondos) lo hubiesen colocado en un lugar donde no lo pudieran encontrar y no justamente en la inmobiliaria donde siempre se pagaban".