El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Córdoba comenzará a juzgar este martes al ex secretario del Juzgado Federal N°1 de Córdoba Carlos Otero Álvarez, al ex defensor oficial Ricardo Haro; al ex juez federal N°2, Miguel Ángel Puga, y al ex fiscal federal Antonio Sebastián Cornejo por los presuntos delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento en delitos de lesa humanidad" de los que resultaron víctimas presos políticos que estuvieron en cautiverio en la Dirección de Informaciones (D-2) de la Policía provincial y la Unidad Penal 1 de la capital provincial. De esta manera, la Justicia de esa jurisdicción abordará por primera vez la participación de magistrados en crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura.