El diputado y ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido afirmó que "no" tiene miedo de ir preso y que "de ninguna manera" renunciará a su banca; reiteró que se siente "perseguido" por el presidente Mauricio Macri y advirtió que sólo ejercerá su defensa "ante los jueces de la Constitución". "Ante el único lugar donde voy a ejercer mi defensa es ante los jueces naturales que son los jueces de la Constitución", advirtió De Vido, en medio de la iniciativa de Cambiemos y el Frente Renovador de expulsarlo de la Cámara de Diputados por un presunto fraude millonario en la mina de Río Turbio. Al retirarse del Congreso, luego de participar de una audiencia pública por las hidroeléctricas de Santa Cruz, el legislador kirchnerista dijo que "sí" cuando le preguntaron si se sentía perseguido por Macri y, al ser interrogado si tenía miedo de ir preso, respondió: "No".