La justicia santiagueña confirmó la prisión preventiva del ex presidente del Colegio Notarial local, Juan José Bau, mientras la Dirección General de Rentas de la provincia reclama el pago de 55 millones de pesos a la entidad por no haber rendido el dinero recaudado a través de la máquina timbradora asignada a esa institución. Así lo revelaron fuentes judiciales, al señalar que Bau permanecerá detenido ya que la jueza de Control, María Pía Danielsen, hizo lugar al pedido de la fiscal Erika Leguizamón y del abogado que representa a fiscalía de Estado, Marcelo Acuña, de denegar la excarcelación anticipada al escribano. La jueza admitió que su eventual liberación podría entorpecer la investigación que lleva adelante la Unidad Fiscal Capital por presunta defraudación calificada en perjuicio del Estado santiagueño. La misma resolución se había adoptado, hace algunas semanas, con el administrador del Colegio Notarial y primer detenido que tiene la causa, Luis Vaca Japaze. De todos modos, la defensa técnica de Bau presentó hoy un recurso de apelación para que un tribunal revea la decisión de la jueza Danielsen. El caso salió a luz cuando las autoridades de Rentas denunciaron, a través de fiscalía de Estado, la falta de rendición de varios meses del monto que percibía el Colegio Notarial por el timbrado que realizaba a diferentes documentos. Al hacer una auditoría, que abarcó desde mayo a dos años hacia atrás, se contabilizó un faltante de 55 millones de pesos que fueron "justificados" a través de boletas falsas o duplicadas de las operaciones registradas, pero que en la práctica significó que el efectivo percibido en el Colegio Notarial no fuera girado al ente recaudador de la provincia. Según fuentes ligadas a la investigación, se trata de determinar si hubo más personas involucradas en la maniobra fraudulenta, fuera dentro del Colegio de Escribanos o en la Dirección General de Rentas, además de los dos imputados que están actualmente privados de su libertad.