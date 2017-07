La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la prisión domiciliaria para el ex ministro de Gobierno de la última dictadura Jaime Lamont Smart, sobre quien pesan dos condenas a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. No obstante, el máximo tribunal penal le rechazó un planteo para recuperar la libertad completa, informaron fuentes judiciales. En marzo pasado la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó el rechazo al pedido de "cese de prisión preventiva", recordaron los portavoces. Por mayoría, los jueces Juan Gemignani y Eduardo Riggi consideraron que "se configura en autos un presupuesto que obsta a la concesión de lo solicitado". Smart fue condenado en 2012 a perpetua por el denominado "Circuito Camps" y dos años más tarde ocurrió lo propio por los sucesos que tuvieron lugar en el centro clandestino denominado "La Cacha". "El dictado de una sentencia condenatoria de efectivo cumplimiento -en el caso de Smart se trata de dos condenas a prisión perpetua-, aunque todavía no haya adquirido firmeza, necesariamente debe ser valorada en forma negativa para decidir acerca de la concesión del beneficio solicitado", dijeron los camaristas. No obstante, señalaron que el 14 de julio le fue concedido a Smart "el beneficio de la prisión domiciliaria, circunstancia que en los hechos significa una modificación en sus condiciones de detención por las presentes actuaciones que luce adecuada conforme a los principios esenciales emanados del derecho". La jueza Angela Ledesma, en disidencia, se había inclinado por analizar la posibilidad de hacer cesar la prisión que pesa sobre Smart y concederle la excarcelación hasta tanto las condenas queden firmes.