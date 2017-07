El juez Claudio Bonadio aseguró que el "entramado societario" relacionado al patrimonio de la ex presidenta Cristina Fernández y sus hijos"debería terminar en un solo proceso oral y público" y negó que la detención del contador histórico de la familia Kirchner esté relacionada con las elecciones legislativas de octubre. "Una causa penal es como una avalancha, primero rueda una piedrita, después miles y esto se hace imparable. Los tiempos procesales los fija la causa, no nosotros", sostuvo Bonadio. El juez dijo que a diferencia de los magistrados brasileños que destaparon la megacausa contra la corrupción denominada Lava Jato, en Argentina "no hay suficientes herramientas", para llevar a cabo un proceso similar.