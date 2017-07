El juez federal Claudio Bonadio rechazó hoy la recusación en su contra que había planteado la ex presidenta Cristina Fernández en la causa penal que se abrió con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por supuesto encubrimiento por el atentado a la AMIA. Los voceros indicaron que el magistrado denegó "la recusación intentada" por considerar que "no existe un basamento fáctico o jurídico que lo sustente, como para demostrar el temor de parcialidad". Y en cuanto al argumento sobre una supuesta enemistad manifiesta, Bonadio replicó que fue "una cuestión descartada en diferentes instancias" en las causas en que ya procesó a la ex mandataria, como "dólar futuro" y "Los Sauces". Lo que resulta relevante al momento de analizar la actuación de un Magistrado en el marco de un planteo recusatorio, es la objetividad en su actividad jurisdiccional y su apego estricto a la ley, con prescindencia de lo que la parte recurrente supone que el Juez piensa en su fuero interno", sostuvo Bonadio. "La opinión que (los acusados y sus defensas) puedan tener de un Juez, no resulta ser un hecho objetivo que justifique tal temor", agregó.