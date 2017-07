El fiscal federal Jorge Di Lello requirió la elevación a juicio oral y público de la causa penal contra el detenido ex jefe kirchnerista del Ejército César Milani por supuesto enriquecimiento ilícito. El petitorio del funcionario del Ministerio Público fue presentado al juez federal de la causa, Daniel Rafecas, que en diciembre pasado procesó por aquel delito a Milani y le impuso un embargo de sus bienes por cinco millones de pesos, al entender que no pudo justificar la compra de una casona de 1.150 metros cuadrados en el barrio La Horqueta, del partido de San Isidro. En abril pasado, la Sala Dos de la Cámara Federal ratificó el fallo de primera instancia, así como el procesamiento como supuesto partícipe necesario del militar y amigo de Milani, Eduardo Enrique Barreiro, que además está imputado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura y cumple por ello arresto domiciliario. Milani, de 62 años, está preso desde el 17 de febrero en el pabellón para detenidos por delitos de lesa humanidad de la Unidad 31 de Mujeres del penal federal de Ezeiza por los secuestros de Pedro Adán Olivera y de su hijo Ramón Alfredo Olivera, ocurridos en marzo de 1977 en La Rioja. También está procesado el ex jefe del Ejército por el encubrimiento del secuestro y la desaparición del soldado Alberto Agapito Ledo en 1976 en Tucumán.