Juicio a Boudou: no pudo demostrar la compra de un auto

La fiscal Stella Maris Scandura afirmó que el ex vicepresidente Amado Boudou "no pudo acreditar" que haya comprado en forma "onerosa" un automóvil en 1993 y aseguró que la documentación de la transferencia del vehículo a su nombre "es toda adulterada y apócrifa". La funcionaria del Ministerio Público arrancó esta mañana la etapa de alegatos en el juicio oral y público contra el también ex ministro de Economía, que lleva a cabo el Tribunal Oral Federal 1, en la sede judicial de Comodoro Py 2002. Al mediodía la audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta la tarde. Boudou escuchó a la fiscal desde el banquillo de los acusados en el juicio por el presunto delito de "falsedad ideológica" en la transferencia de un auto Honda CRX Del Sol modelo '92 que Boudou asegura haber comprado en una agencia de Mar del Plata cuando aún no era político. "Existe peso probatorio para tener acreditado que Amado Boudou hizo la transferencia del auto Honda mediante documentación toda adulterada y apócrifa", sostuvo Scandura.