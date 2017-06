Tres tribunales orales federales se trabaron en una discusión judicial para determinar cuál de ellos deberá juzgar al ex secretario de Transportes kirchnerista Ricardo Jaime por la compra de material ferroviario inservible a España y Portugal. La contienda de competencia es entre los tribunales orales federales números 1, 6 y 8. Jaime fue procesado junto con su asesor Manuel Vázquez, el ex inspector de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte automotor (CNRT) Ricardo Testuri y el consultor Ignacio Soba Rojo. Todos afrontan cargos por "administración fraudulenta agravada por ser en perjuicio de una administración pública y cohecho".

Pero Jaime tiene abiertos otros procesos por delitos más graves aún, y en ese contexto el Tribunal Oral Federal número 1, que había resultado sorteado para realizar el juicio, entendió que por "conexidad" el expediente debía acumularse al que tramita ante el tribunal número 8. Ahora será la Cámara Federal de Casación Penal la que deberá resolver qué tribunal deberá llevar adelante el juicio contra Jaime, quien está detenido desde abril de 2016. Jaime ya está condenado por ocultar pruebas en un allanamiento en la causa por enriquecimiento ilícito y por la tragedia de la terminal ferroviaria de Once.