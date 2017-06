La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la pena de siete años de cárcel impuesta en 2013 al ex presidente y actual senador Carlos Menem por el tráfico de armas a Ecuador y Croacia, pero seguirá libre porque aún puede apelar ante la Corte Suprema y tiene fueros legislativos que lo protegen. La medida fue resuelta por los jueces de la Sala I Juan Carlos Gemignani, Ana María Figueroa y Angela Ledesma, informaron fuentes judiciales. Los camaristas también confirmaron las condenas de entre cuatro y cinco años de cárcel que se aplicaron a otras 10 personas condenadas. Menem fue condenado en junio de 2013 a siete años de prisión efectiva por el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 en la causa por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. El TOPE 3 consideró al ex mandatario coautor de "contrabando agravado". Fue así el primer ex presidente de la democracia recuperada en 1983 que recibió una pena de prisión efectiva. La condena se produjo después de 18 años de investigación del caso iniciado por el envío ilegal de 6.000 toneladas de armas y pertrechos bélicos del Ejército a Ecuador y Croacia durante los años '90. Si bien la pena es de cumplimiento efectivo, Menem podrá seguir libre porque puede apelar a la Corte Suprema y, además, tiene fueros de senador nacional que lo protegen. Y prevé, en las próximas elecciones, renovar su banca en la Cámara Alta, con lo cual de conseguirlo mantendrá ese beneficio legal.