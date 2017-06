Se trata del juez de Menores Rodrigo Morabito, quien en una entrevista al diario El Instransigente, criticó la decisión de política criminal de "investigar y perseguir a los consumidores y no a los narcotraficantes". EL magistrado señaló que "la decisión de castigar el narcomenudeo y no enfocarse en los narcos” es debido a que estos últimos "tienen vínculos con los organismos políticos, policiales y judiciales”. Pese a aclarar que sus dichos fueron a "nivel general" y no refiriéndose al caso puntual de la provincia de Catamarca, Morabito fue citado por la el fiscal federal Santos Reynoso para que brinde explicaciones. Según refleja el diario el Ancasti, la citación obedece a que el magistrado "tendría que aportar pruebas de cómo sabe o cómo conoce que existiría connivencia del poder o funcionarios con los narcos de nuestra provincia". Según informa el mismo medio, Morabito presentó un descargo por escrito.