Piden indagatoria a CFK en causa de lavado de dinero

El fiscal federal Guillermo Marijuan requirió que la ex presidenta Cristina Fernández sea citada a declaración indagatoria en la causa por supuesto lavado de dinero que habría ejecutado el detenido empresario kirchnerista Lázaro Báez. "Fernández no puede negar, bajo ningún punto de vista, los numerosos vínculos que demuestran su inexorable sociedad delictual con Lázaro Báez (...)" y "debió encargarse de que se mantuvieran en reserva todas las maniobras" de supuesto lavado, sostuvo el funcionario judicial. El requerimiento del titular de la fiscalía federal número 9 fue presentado al juez federal Sebastián Casanello, que en este expediente tomó nuevas indagatorias a los ya procesados Báez, el ex gestor financiero Leonardo Fariña, el financista Federico Elaskar, el dueño de la financiera SGI (conocida como "La Rosadita"), César Gustavo Fernández; el propietario de la empresa privada de aviación Top Air, Walter Zanzot, y el operador financiero Fabián Rossi.