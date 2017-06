La diputada Elisa Carrió se presentó hoy en la Justicia para solicitar que se investigue el patrimonio de Eduardo Cafaro, ex funcionario del gobierno de Néstor Kirchner y uno de los responsables en el manejo de los fondos de Santa Cruz en concepto de regalías petroleras. Cafaro fue primer asesor del Banco de Santa Cruz cuando Lázaro Báez estaba a cargo de la gerencia de este organismo, lo que consta en distintas causas judiciales, y luego director del Banco Central durante la presidencia de Kirchner. La denuncia, que será investigada el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, fue informada por medio de un comunicado de prensa. En el escrito, la diputada sostiene que "del análisis del informe comercial de Cafaro surge una situación patrimonial que a simple vista resulta inconsistente" con "la compra de propiedades" como "importantes campos en la ciudad de Tandil", provincia de Buenos Aires. Además, informa que Cafaro constituyó sociedades comerciales que, en apariencia, "no resultan congruentes con su historial laboral y financiero". Carrió dice que "si consideramos a Cafaro central en lo que tiene que ver en la administración de los fondos de Santa Cruz, sería importante determinar si el origen de su patrimonio se corresponde con las actividades públicas que desarrolló a lo largo de su actividad profesional o estamos ante la presencia de dinero cuyo origen podrían ser los fondos de Santa Cruz no rendidos".