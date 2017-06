Citaron a indagatoria al hijo de Lázaro Báez

El juez federal Julián Ercolini convocó a Martín Báez, hijo mayor del detenido empresario kirchnerista, a declarar como imputado en la causa por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, y dispuso la inhibición general de bienes. Martín Báez fue citado para el 4 de julio próximo. Los otros convocados a indagatoria son vinculados a la familia Báez, Julio Mendoza, Myriam Costilla, y tres ex funcionarios del área jurídica de Vialidad Nacional. En esta causa ya están procesados la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el detenido ex secretario de Obras Públicas José López y el también preso Lázaro Báez.