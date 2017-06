Fiscales y querella pidieron prisión perpetua contra Farré

Las fiscales y la querella pidieron hoy prisión perpetua por femicidio en el juicio por el asesinato de Claudia Schaefer, perpetrado por su marido Fernando Farré, quien leyó una carta a sus hijos en la que aseguró: "No puedo explicar ni justificar lo que pasó".

Farré dijo sus últimas palabras ante los doce miembros del jurado que mañana deberán dar a conocer el veredicto por el crimen perpetrado en el country Martindale, de Pilar, el 21 de agosto de 2015. "No puedo explicar ni justificar lo que pasó. El desenlace fue totalmente impredecible. Fue complejo", sostuvo durante la audiencia de alegatos en los tribunales de San Isidro. "Daría mi vida, cambiaría todo en un segundo, por irme yo y que ustedes estén con su madre, creciendo con ella", manifestó en la carta dirigida a sus tres hijos, y agregó: "Perdón y los quiero, como siempre". La fiscal Laura Zyseskind pidió que el hombre de 54 años sea condenado por homicidio agravado por el vínculo y por femicidio, por lo que puede recibir una pena de prisión perpetua.

"Esto es un femicidio de manual, la mató a sangre fría. Cuando a Farré ya no le sirvió la foto de familia feliz, se deshizo de su mujer", aseveró en su alegato. La fiscal Carolina Carballido coincidió con su colega en la intencionalidad del acusado, al sostener que Farré "decidió y organizó todos los pasos, desde que tomó el cuchillo hasta que degolló a su mujer". El abogado Jorge Sandro, que representa a la familia de Schaefer, dijo en su alegato que Farré mató a su esposa "como a un animal, por placer, y aplicó sus golpes uno por uno" y enfatizó: "La mató en un acto simbólico: si vos querés apartarte de mí yo te extermino para que te quedes conmigo". "Además de impartir justicia hay que proteger a los chicos, que sino van a quedar a la deriva. Les pido a ustedes que, en el nombre del espíritu de Claudia Schaefer, lo declaren culpable por el cargo de homicidio doblemente agravado y femicidio", pidió la parte querellante.