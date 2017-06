José María Núñez Carmona, ex socio y amigo del ex vicepresidente Amado Boudou, consiguió llegar hasta la máxima instancia penal del país pidiendo el apartamiento del juez federal Ariel Lijo de la causa que investiga un millonario contrato de asesoramiento al gobierno de Formosa para reestructurar su deuda pública. La Sala Primera de la Cámara Federal resolvió, por mayoría, conceder el “recurso de casación” presentado por Nuñez Carmona contra los fallos que ratificaron a Lijo al frente de aquel expediente. Se trata de la causa en la que se investiga si la firma "The Old Fund" –ya vinculada con la denominada “Causa Ciccone”- obtuvo un contrato por 7,6 millones de pesos con el gobierno de Formosa para el asesoramiento en la reestructuración de la deuda provincial. La Sala Primera ya había rechazado la recusación contra Lijo a principios de mayo, pero Núñez Carmona insistió y consiguió que le fuera habilitada una nueva revisión ante la Cámara Federal de Casación Penal. Los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero concedieron el recurso, en tanto que el tercer integrante del tribunal, Luis Bruglia, se opuso a la revisión por parte de la máxima instancia penal del país.