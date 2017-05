Lo hizo en el marco de una queja efectuada por la Unidad de Información Financiera contra la resolución del juez Casanello -dictada en la causa por lavado de dinero contra Lázaro Báez- de no hacer lugar al pedido de citación a indagatoria de Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, José López, Nelson Periotti, Carlos Santiago Kirchner y Jorge Ernesto Bringas. La Sala II de la Cámara, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, reiteró la necesidad de tener en cuenta todas las causas sobre lavado de dinero en las que se encuentra investigado Báez, como "Hotesur", "Los Sauces" y la de "Vialidad Nacional" a la hora de llevar adelante la pesquisa. "Lázaro Báez resulta hasta aquí el principal investigado en esta causa seguida a determinar los movimientos de bienes y dineros que habría obtenido a través de la asociación ilícita que conformó con integrantes del poder de turno para acceder a fondos estatales que obtuvo de las obras públicas que irregularmente le fueron concedidas", pero "no puede aceptarse que sea solo él y su entorno particular sobre quienes se cargue la responsabilidad del inusitado capital ilícito –y su circulación- vinculado a este proceso, desatendiendo palmariamente las denuncias de origen –que se refuerzan por el sentido común- de realizar una investigación completa que abarque a los restantes integrantes de esa asociación ilícita", razonó el Tribunal.