El juez federal Claudio Bonadio citó a declaración indagatoria al diputado nacional y ex ministro de Planificación, Julio De Vido, por supuestas irregularidades en el otorgamiento de subsidios al gasoil para las empresas de colectivos. Además citó a los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. En la causa se investigan los subsidios que los Gobiernos entregaron a las empresas de transporte automotor para ayudarlas a afrontar los costos de combustible, entre 2005 y 2012, a cambio de que no subieran el precio de los pasajes. El mecanismo se iniciaba con una mera declaración jurada a la Secretaria de Transporte por parte de las empresas, que cuantificaba cuántos kilómetros recorría cada colectivo y el número de pasajeros, y la CNRT tenía que controlar si esos datos eran veraces o no.