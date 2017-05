Fuego cruzado en el Consejo

La decisión de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación de avanzar con el juicio político contra el camarista Eduardo Freiler desató una interna entre los miembros del Cuerpo.

La polémica se centró en torno a la figura del consejero en representación de los académicos, Jorge Candis, quien votó en contra del dictamen acusatorio. En las últimas semanas trascendió que el consejero se había comprometido con el oficialismo para impulsar el jury. Sin embargo, Candis aclaró: “No tengo ningún compromiso ni nadie me presionó. Nunca aseguré ni cambié el voto”.

El oficialismo consiguió aprobar el dictamen necesario para iniciar el jury contra Freiler, pero el voto negativo de Candis le impedirá reunir los dos tercios en el Plenario. El tratamiento de la acusación fue incluida en la reunión del próximo jueves, aunque sería aplazada ante la falta de consensos.

“Se apresuraron en hacer la acusación. Tonelli quiso asumir un rol de fiscal del Estado y no le salió bien, entonces me echan la culpa a mí”, dijo Candis en diálogo con Radio Milenium.

En tanto el consejero instructor y presidente de la Comisión, Pablo Tonelli, afirmó que ”no es una persecución personal contra Candis”, y añadió: “Si lo hubiera leído se hubiera dado cuenta que hay allí cualquier cosa menos intencionalidad política. Lo que hay es una imposibilidad total y absoluta por parte del juez Freiler de justificar su nivel de vida, sus gastos, sus bienes, eso es lo que hay en el expediente".

"Entre 2012 y 2016 los gastos del doctor Freiler superan los ingresos en algo más de 15 millones de pesos, que el juez no puede justificar. No tiene forma de justificar esa plata. Se olvidó de declarar bienes que son de él y no pagó nunca ningún impuesto”, replicó Tonelli a declaraciones Radio Futurock FM.

El vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, tampoco se quedó callado y destacó el avance del dictamen en Comisión, pero alertó que el problema será en el Plenario donde “se deberán conseguir las mayorías calificadas”.

“Se están discutiendo cuatro cargos referidos a un crecimiento patrimonial no justificado, incumplimiento obligaciones fiscales, omisiones en las declaraciones juradas y la utilización indebida de las licencias. No hay una discusión política sino hay elementos que sostienen estos cargos para llevar al magistrado ante el Jurado de Enjuiciamiento”, concluyó Piedecasas.