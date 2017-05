El juez federal Sebastian Casanello no concedió el recurso de apelación interpuesto por la Unidad de Información Financiera (UIF)

contra la resolución en la que el propio magistrado declaró improcedente la solicitud para que se convoque a prestar declaración indagatoria a la ex presidente Cristina Fernandez de Kirchner, al ex ministro de Planificación Julio De Vido y al ex secretario de Obras Públicas José López, por una imputación de presuntos integrantes de una asociación ilícita conformada con el objeto de realizar "diversos planes criminales". En su resolución de este martes, el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal n° 7, señaló que la apelación interpuesta resulta manifiestamente improcedente "por estar dirigida contra un resorte exclusivo del juez -la oportunidad de la indagatoria-". Casanello criticó duramente a la UIF, para el magistrado "se ha conducido de un modo temerario", ya que su apelación "está plagada de errores y exhibe desconocimiento de los hechos de la causa y de la normativa jurídica procesal

y sustancial vigente".