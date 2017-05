El Consejo de la Magistratura de la Nación desestimó una denuncia de la diputada Elisa Carrió contra el juez federal Julián Ercolini por su actuación en una causa contra el fallecido ex presidente Néstor Kirchner y otros funcionarios. El Cuerpo advirtió que "no puede constituirse en una nueva instancia habilitada a los justiciables cuando sus pretensiones no han encontrado el resultado deseado".