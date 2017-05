Consejo Casación friendly

Luego del dictamen favorable en la Comisión de Selección, el plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó la propuesta del juez de la Cámara de Casación Criminal y Correccional y ex ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Mahiques, de ser trasladado de ese tribunal a la Cámara Federal de Casación Penal.

Con votos de los consejeros Luis Cabral, Pablo Tonelli, Adriana Donato, Gustavo Valdez, Miguel Piedecasas, Angel Rozas, Jorge Candiz y Leonidas Moldes se hizo lugar al pedido de Mahiquez. En contra votaron Rodolfo Tailhade, Gabriela Vazquez, Virginia García y Ruperto Godoy. Juan Bautista, hijo de Mahiques, se abstuvo de votar.

Discusión en Comisión

Tahilade mostró una férrea oposición a la propuesta, ya que aseguró que hay una “interpretación propia de la comisión respecto de cuáles son los alcances de la nota” de Mahiques. El diputado se quejó de que “se hayan enterado por los diarios” que desde el Consejo haya salido la consulta a Casación para consultar sobre el pase y que no se haya debatido antes. “No respeta el reglamento de la Comisión”, cuestionó.

“No se trató en comisión, nunca hubo dictamen, nunca se pidió el traslado, acá hay que hacer sumario administrativo”, amenazó. Es que el consejo denunció que nadie les informó sobre el tema, ni siquiera se les informó de la designación de Casación Federal de ubicar a Ana María Figueroa en reemplazo de David. En ese sentido, el consejero invocó la resolución del acuerdo del Tribunal que resolvió oponerse al traslado de Mahiques.

“Es totalmente innecesario, no hay nada urgente que motive la designación de Mahiques como juez, ni siquiera él mismo, pero lo quieren designar a toda costa”, exclamó.

En sintonía con las posturas en desacuerdo con el traslado del camarista, Tahilade manifestó que el magistrado, según el reglamento de traslado de jueces, “no tiene antigüedad” para pedir el pase y que además no tiene competencia, ya que es un juez nacional, y no podía pasar a desempeñarse como juez federal. Además, puntualizó que había que tener en cuenta que hay un concurso “prácticamente cerrado” por las otras cuatro vacantes y lo que corresponde hacer “es incorporar la vacante para ese concurso”.

“Intuyo que Casación no tendría que tomarle juramento”, admitió Tahilade, para quien con esta decisión “se está rozando el abuso de autoridad”. “Se están violando normas para la designación y no estamos hablando de un cargo que no es para juez de Paz”, agregó.

“No niego que el kirchnerismo haya realizado maniobras fuera del reglamento, pero ustedes vinieron con las banderas República, a ser mejores que nosotros, y ahora hacen eso”, les exclamó a los integrantes del oficialismo. “Se está dando el mensaje de que no importa concursar, sino que con ser amigo del poder basta”, se lamentó.

El presidente de la Comisión de Selección,Leonidas Moldes, le aclaró a Tahilade que el reglamento dice que previo del análisis de comisión se le debe requerir opinión al Tribunal.

Por el contrario, el consejero Luis Cabral señaló que no es cierto que se tire por la borda “los principios constitucionales y del respeto al Poder Judicial”. El consejero en representación de los magistrados aseguró que “no hay nada de espurio” en la decisión de aprobar el traslado. “Las asignaciones del Juzgado con aceptación de sus titulares es propia del Poder Ejecutivo”.

Para el magistrado, que integró como surbrogante la Cámara Federal de Casación Penal, el traslado de Mahiques es el de un juez competente, porque tanto una como la otra “tienen la misma competencia”.

“Ambos son jueces federales, tanto los nacionales como los federales. Ambos se someten a las mismas reglas”, aclaró Cabral. “La única diferencia es en la asignación que la ley hace entre un delito nacional y uno federal”, añadió.

Pese a que Mahiques no tienen antigüedad de cuatro años, para Cabral se pueden hacer excepciones, cuando se trata de cumplir “con el servicio de justicia”. El consejero también corrigió a Tahilade en el sentido de que el traslado de Mahiques se hace a la Sala II de la Cámara, y no a la Sala I – como indicó el diputado- siendo que la primera “no está concursada”. Por eso, consideró que esa vacante no debe integrarse al concurso n° 281 – la de las otras vacantes de Casación Federal- por lo cual “no hay razones para oponerse al traslado”.

“Le han dicho de Mahiques que ha sido Ministro de Justicia, pero ha sido más que eso, ha tenido una larga trayectoria judicial en la Provincia de Buenos Aires, y ha tenido destacado desempeño académico”, refrescó el consejero.

La también consejera jueza Gabriela Vázquez se mostró en oposición a la aprobación de la propuesta. “Considero que la inclusión de la vacante que ha dejado el Dr. David puede generar mayores consensos para que salga aprobado el Concurso N° 281”, resumió.

Un pase polémico

Según pudo indagar Diario Judicial, en 2009 Mahiques se presentó a concursar para camarista de Casación Federal pero no se presentó a las pruebas. Sí lo hizo tiempo después en el concurso para la Cámara de Casación Ordinaria, quedando en la terna en la que finalmente fue designado, en el año 2014.

La semana pasada, cuando en el seno de la Cámara Federal de Casación Penal se discutió sobre la procedencia del pase, se generó una discusión entre los casadores que subió de tono y concluyó en la suspensión del primer acuerdo, porque la jueza Angela Ledesma se descompensó luego de que su colega Juan Carlos Gemignani haya calificado a los jueces que se oponían al traslado de “hipócritas”.

Tras reanudarse el acuerdo, la mayoría integrada por los camaristas Gustavo Hornos, Angela Ledesma, Mariano Borinsky, Ana Maria Figueroa y Alejandro Slokar, se pronunciaron en favor de resguardar la soberanía de la Casación Federal y se resistieron al pase. Por el contrario, Juan Carlos Gemignani, Liliana Catucci y Eduardo Riggi dieron el visto bueno para la llegada de Mahiques.

El reglamento para el traslado de los jueces estipula que los magistrados del Poder Judicial de la Nación pueden pedir el traslado a otro tribunal siempre y cuando no se haya resuelto una convocatoria a otro concurso público, aunque aclara que no operará esa excepción cuando se trate “ de un mismo tribunal colegiado”.

Otro de los requisitos es que corresponda a la misma jurisdicción y tenga “la misma competencia en la materia y grado que el juez ocupa”, y que el magistrado tenga una antigüedad no menor a cuatro años, desde la fecha de posesión de su cargo. El Consejo realizó una interpretación amplia de la normativa y dio el visto bueno al concurso.