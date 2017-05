El Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires aconsejó hoy a las personas mayores "acompañar" a niños y adolescentes en la navegación por Internet y "conversar" con ellos sobre los peligros de juegos que pueden "finalizar en el suicidio". "Las redes sociales tienen riesgos, no dejen solos a sus hijos y enséñenles normas de navegación segura", advirtió la Fiscalía. También recordó que el juego "La Ballena Azul", hoy de moda entre los más jóvenes, propone a los participantes "cincuenta desafíos para cumplir, entre los que se incluyen cortes y autolesiones que finalizan con el suicidio, como reto último para completar el juego". Entre las pruebas a realizar aparece "la de grabarse con un cuchillo en la piel el dibujo de una ballena, representando al juego". El comunicado explicó que "los adolescentes reciben mensajes en su teléfono o en perfiles de Facebook u otras redes sociales para unirse a grupos cerrados y poder participar en el juego". Para atender la situación, la Fiscalía sugirió "acompañar a los menores en la navegación por Internet y conversar con ellos sobre los peligros a los que se pueden enfrentar en la red, escuchándolos por si ya se han expuesto a estos riesgos y estando atentos a posibles cambios en su físico o su conducta".

También aconsejó que, como método de prevención, se "bloquee el acceso a sitios de estas características, utilizando para ello el 'Control Parental' existente en la configuración de las redes sociales". Y planteó que "en caso de detectar alguna conducta de las antes descriptas o un grupo que promocione el juego, no lo elimine ni bloquee y proporcione a las autoridades la mayor cantidad de información posible (impresiones de pantalla, URL, identidades de usuarios, etc.)". Para obtener más información sobre navegación segura, la Fiscalía sugirió consultar la página Cuidal@s y aconsejó que si se observa "cualquier conducta extraña", pedir ayuda durante las 24 horas, los 365 días del año al 0800 33 (FISCAL) 347225, denuncias@fiscalias.gob.ar o mediante el sitio web www.fiscalias.gob.ar.