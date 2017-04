El ex fundador de la quebrada imprenta Ciccone Calcográfica, Nicolás Ciccone, y el monotributista que dice haberla comprado, Alejandro Vandenbroele, quedaron a un paso del juicio oral y público por no pagar aportes previsionales de sus empleados por más de 20 millones de pesos. La Sala Segunda de la Cámara Federal de San Martín confirmó los procesamientos dictados en primera instancia por la jueza Sandra Arroyo Salgado por el presunto “delito de apropiación indebida de los importes retenidos a sus dependientes en concepto de aportes al sistema de la seguridad social, reiterado”. El procesamiento abarca también a Máximo Eduardo Lanusse, ex vicepresidente de la empresa The Old Fund, cuyo titular era Vandenbroele. Las obligaciones previsionales trepaban a 15.133.954,22 pesos y las impositivas, a $5.733.741,14 pesos, según la resolución.