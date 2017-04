La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento y los embargos contra César Milani por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Los camaristas consideraron los estudios técnico-periciales practicados que permitieron concluir sobre la incapacidad económica para acceder a la adquisición de la propiedad situada en San Isidro, provincia de Buenos Aires. Los jueces afirmaron que "no puede perderse de vista que la totalidad de los informes y análisis realizados lo fueron con base exclusiva en el valor asentado en las respectivas escrituras; en particular y en cuanto a la compra del inmueble (...) se estuvo a la cifra de $1.500.000 consignada en dichos documentos y sostenida por el encausado", pero destacaron "la existencia de constancias que mencionan los peritos y que dan cuenta de una posible valuación mayor, no puede ser obviada sino que debió y debe ser ahondada en su investigación".