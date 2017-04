Esa jueza es una maestra

En los autos "FEDERACION DE EDUCADORES BONAERENSES Y OTRO/A C/ PODER EJECUTIVO S/ PRETENSION ANULATORIA", los miembros de SUTEBA y SADOP pidieron la nulidad de la medida que ordenó descontar del sueldo los días de paro llevado adelante por los maestros, lo que violó las medidas cautelares de los días 15 y 23 de marzo en las que se ordenaba al Poder Ejecutivo que se abstuviera de llevar adelante “todo acto que altere, restrinja, limite o afecte la libertad de los trabajadores de la educación”.

Frente a ello, la titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 4 de La Plata, María Ventura Martínez, expresó que la decisión del Gobierno de descontar plata del sueldo de los docentes restringe su libertad a la hora de decidir su adhesión o no y, el hecho de darle un plus a quienes no pararon, "tiene el claro efecto de disuadirlo".

La magistrada exhortó a ambas partes a que en el plazo de 30 días corridos lleguen a un acuerdo ordenándoles, como muestra de su buena fe, que el Estado provincial liquide y pague los haberes de conformidad con la última propuesta que haya realizado, lo cual será a cuenta de lo que en definitiva se determine en el convenio a celebrarse.

Asimismo, la jueza pidió al conjunto de gremios docentes demandantes que no realicen ninguna forma de protesta que implique la pérdida de días de clases durante ese lapso de tiempo y ordenó a la Dirección General de Cultura y Educación a no realizar ningún descuento por día de paro y devolver el dinero a quienes hayan sido alcanzados por la medida.

Por último, Ventura Martínez falló en contra del bono otorgado a quienes no se adhirieron a la medida de fuerza y sostuvo que esa plata deberá considerarse "a cuenta -adelanto- de próximas liquidaciones a los fines de mantener la igualdad remunerativa", por lo que no recibirán ningún extra.

Marina Jaureguiberry, secretaria gremial de SADOP expresó que la importancia del fallo "reside en el no descuento de los días de paro a quienes ejercieron un derecho constitucional; y condenar la improcedencia de un premio que pretendió quebrar la huelga".

La delegada añadió: "nuestra presentación fue contra una comunicación de la Dipregep que planteaba la devolución del subsidio en aquellas escuelas donde los docentes hubieran realizado la medida de fuerza. Consideramos que se estaba vulnerando los fallos judiciales. Estaba contraviniendo lo que la jueza había planteado en las cautelares. En ese sentido este fallo nos da la razón".