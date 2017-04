La Corte Suprema ratificó la continuidad de una causa derivada de la vieja “Aduana paralela”, un mecanismo de contrabando de mercaderías que le costó la carrera y mandó a juicio al ex juez federal Carlos Branca, finalmente absuelto. El máximo tribunal confirmó un fallo que dispone avanzar en el juicio oral contra el ex empleado de la Aduana Marcelo Paolini, quien fungió como “arrepentido” cuando estalló el escándalo de la “Aduana paralela”, en 1997. El ex juez Branca, acusado de proteger a una red de contrabandistas, fue absuelto en 2008 y tres años después un tribunal oral en lo Penal Económico dispuso la “insubsistencia de la acción” contra Paolini por el paso del tiempo. En 2014, la Cámara Federal de Casación Penal anuló aquella resolución e hizo lugar a un planteo de la querella, a cargo de la Afip, enviando la causa “al tribunal de origen a fin de que continúe con el trámite de las actuaciones”. Paolini está acusado por el “ingreso irregular de mercaderías de origen extranjero perpetrado mediante dos maniobras desplegadas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza: utilización de solicitudes particulares adulteradas ingresando mercaderías no amparadas bajo este régimen especial y uso de guías aéreas adulteradas -mediante la adición a un tránsito-, cambiándole el destino a la mercadería”. La mercadería era “luego retirada de la bodega de tránsito para finalmente desviarla a diferentes depósitos para ser liberada a plaza”. La mercadería, según surgió de la investigación, consistía en perfumes, electrodomésticos, palos de golf y cosméticos. La Corte, en su último acuerdo, resolvió confirmar el fallo que ordenó continuar con la causa. El fallo fue firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.