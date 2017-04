No bloquear sitios web salió caro

El titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 35, José Luis Bournissen, condenó a los buscadores Google y Yahoo! por el incumplimiento de una serie de medidas cautelares e intimaciones que les ordenaban bloquear los resultados que vinculaban el nombre y fotografía de la modelo Analía Maiorana con sitios pornográficos.

En los autos “Maiorana, Analía c/ Yahoo de Argentina S.R.L. y otro s/ Daños y Perjuicios”, la modelo Analía Maiorana promovió una demanda de daños y perjuicios contra Yahoo! y Google, por haber utilizado comercialmente y sin autorización su imagen, vinculándola a sitios pornográficos.

Maiorana relató que su familiares y amigos le comentaron sobre la aparición de su nombre vinculados con sitios de Internet de dudosa reputación, por lo que “comprobó con sorpresa que al incluir su nombre en el campo de búsqueda web, las demandadas la vinculaban con otros sitios web dedicados a promocionar, difundir y comercializar actividades sexuales no compatibles con su línea de conducta”.

En efecto, la modelo destacó que su nombre, fotografías e imágenes se “vinculaban y utilizaban en forma indebida y sin consentimiento alguno, a través de los enlaces que permiten ambas accionadas, con sitios de contenido sexual, pornográfico, de acompañantes y otras actividades vinculadas con el tráfico de sexo”.

De este modo, les imputó a las empresas demandadas “no solamente el hecho de haber facilitado a los internautas el acceso a sitios de contenido sexual en los que se encontraba su imagen”, sino también el “haber utilizado comercialmente dichas imágenes a través de la reproducción de fotografías en el sistema de búsqueda por imágenes”.

Tras analizar el caso, el juez José Luis Bournissen explicó que “el meollo de la cuestión gira en torno a la responsabilidad que la pretensora le endilga a ambas empresas demandadas por los daños que dice haber padecido, a raíz de ver su nombre e imagen vinculados a páginas web de contenidos para adultos en sitios de Internet”.

Puntualmente, el magistrado expuesto que, en principio, no correspondería “atribuirle responsabilidad a los motores de búsqueda por contenidos publicados en internet de los que no sean autores”, pero advirtió que la situación varía cuando el “buscador toma efectivo conocimiento de la ilicitud de ese contenido y no actúe con la debida diligencia que el caso amerita”.

Para el sentenciante, si el buscador “no arbitra los medios para bloquear la página web cuyo contenido sea ilícito, será responsable de los perjuicios ocasionados”, y así sostuvo que Google, al acatar la medida cautelar ordenada en el incidente respectivo luego de cuatro años de haber sido dictada y Yahoo un año después de haber sido ordenada, y tras ser intimadas en numerosas ocasiones, (…) no obraron con la debida diligencia (…)”.

“Las numerosas intimaciones efectuadas en el incidente sobre medidas cautelares dan cuenta de que las empresas demandadas se encontraban fehacientemente notificadas de que debían abstenerse de vincular el nombre de la actora a contenidos pornográficos”, indicó el fallo y añadió: “Pese a haber tomado efectivo conocimiento de la ilicitud del mentado contenido, su conducta no fue seguida de un actuar diligente”.

En consecuencia, Bournissen condenó en forma simplemente mancomunada a Google y a Yahoo! a pagar a la actora, dentro de los diez días, las sumas de 400 mil pesos y 150 mil pesos respectivamente, con más los intereses moratorios.