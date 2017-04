La ex presidenta Cristina Fernández fue citada para el 3 de mayo como testigo en una causa contrapuesta a la que la tiene procesada y enviada a juicio oral por las operaciones de "dólar futuro". Se trata del expediente que impulsaron legisladores del Frente para la Victoria para que se investigue si funcionarios del actual gobierno se vieron beneficiados con la venta de dólar futuro y la devaluación. En esa causa, en la que la ex presidenta no está bajo investigación, declaró en la víspera, también como testigo, el ex ministro de Economía Axel Kicillof. El entramado de las causas es complejo, pues tanto la ex presidenta cuanto su ex ministro están procesados y en camino a juicio oral por haber aprobado las operaciones de dólar futuro, pero son virtuales acusadores de quienes concretaron esas operaciones después de la devaluación que produjo el gobierno de Mauricio Macri. La ex mandataria estaba citada para esta semana por el fiscal Jorge Di Lello, pero pidió postergación del acto procesal, lo que fue aceptado. La nueva fecha será, entonces, el 3 de mayo próximo.