El ministro de Justicia, Germán Garavano, juzgó "insólito" que presos de la cárcel porteña de Villa Devoto, entre otros penales, hayan iniciado una protesta contra el proyecto para limitar las salidas transitorias, y consideró esas manifestaciones un intento de "agitación política" de sectores anteriormente ligados a la agrupación kirchnerista "Vatayón Militante". "Es algo insólito, no existe en ningún lugar del mundo una situación como esta", reaccionó Garavano al referirse a las quejas desatadas en distintos penales por la posible reforma de la Ley 24.660, que trataría el Senado. El ministro explicó por radio La Red: "No se trata de un motín ni de una toma, es una protesta de determinados detenidos, generalmente ligados al CUT, que es un centro universitario que funciona en Devoto, un lugar que se presta a distintas interpretaciones políticas y actividades más que nada ideológicas". Si bien aceptó que esas actividades "son respetables y de hecho se dan", asoció "la protesta a un sector del centro universitario" que busca "generar cierta agitación y cuestionamiento de una ley que ni siquiera los afecta a ellos; es insólito". "Todas estas leyes son hacia adelante ya que una ley si es más gravosa no se puede aplicar retroactivamente", resaltó. Garavano recordó las actividades de los presos, nucleados en "Vatayón Militante", que funcionó en las cárceles federales durante el gobierno kirchnerista y vinculó las actuales protestas con ese grupo. "Son la secuelas de esa actividad que se ejerció durante varios años en el sistema penitenciario federal", consideró e insistió: "Es algo extraño, pero son cosas que en Argentina y en este contexto de tanta tensión y de tanta intencionalidad política sobre muchas cosas no nos sorprende".