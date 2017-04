El juez federal Sebastián Casanello se declaró hoy incompetente en la causa denominada "Panamá Papers" ("Papeles de Panamá"), en la cual está involucrado el presidente Mauricio Macri, y la envió al fuero en lo Penal Económico al considerar que no hay indicios de lavado de dinero sino solo sospechas de alguna anomalía tributaria. "El juzgado valoró que los exhortos diligenciados por la justicia de Bahamas, Panamá, Brasil y Uruguay no habían aportado ningún dato relevante sobre la hipótesis sospechada, en tanto no se hallaron pruebas vinculadas con transacciones sospechosas, ni cuentas o movimientos bancarios de dudosa procedencia", dijo. El fallo del magistrado remarcó que el informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) concluyó que "no vemos actos concretos que puedan tener virtualidad para configurar la hipótesis prevista" de supuesto lavado de dinero. Por todo ello, el juez resolvió que "al haber descartado la hipótesis de lavado de dinero" y únicamente quedar por investigar un supuesto "remanente impositivo" ante la AFIP correspondía "declarar la incompetencia del fuero federal".