Aquí les canta Freiler

Tras varios meses de investigación, el camarista Eduardo Freiler deberá presentarse este martes ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura de la Nación para dar explicaciones en un expediente por presuntas inconsistencias en su declaración patrimonial.

Freiler deberá afrontar una jornada clave tras ser citado por el artículo 20 del Reglamento de la Comisión, esto es, una especie de declaración indagatoria, donde los consejeros escucharán al integrante de la Sala I de la Cámara Federal, quien se encuentra en la mira del Cuerpo a raíz de una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito y mal desempeño de sus funciones.

Cumplido el descargo, y concluidas las diligencias probatorias, el diputado y consejero instructor Pablo Tonelli deberá, en un plazo de 20 días, elaborar un proyecto de dictamen que podría culminar con la suspensión, juicio político y destitución del magistrado.

La otra batalla crucial será reunir los votos necesarios entre los consejeros, dado que se precisan dos tercios de los miembros del Consejo de la Magistratura para iniciar el juicio político. Fuentes del organismo afirman que “están cerca” de conseguir los "consensos suficientes", pero son cautelosos de cada paso del proceso.

Antes de la cita en el salón Lino Palacios del edificio de Libertad 731, Freiler dijo que la denuncia “no tiene ni pies ni cabeza”, pero aseguró que se “defenderá de las acusaciones”, para demostrar que “cada uno de esos cargos son fantasiosos, agrandados, errados y mal intencionados”.

“Ahora tengo que ir y responder. Toda esta estructura, ahora que la sufro y la veo, me deja en claro que realmente hay un vacío legislativo horroroso en el Consejo de la Magistratura”, manifestó el magistrado en una entrevista con el portal Nuestras Voces.

“Estoy lejos de ser el más rico y muy lejos de ser el más viajado. Declarado, probablemente. Yo he declarado todo. Si creen realmente que lo que tengo no lo pude haber comprado con la evolución de lo que he tenido me tendrían que juzgar por zonzo”, sostuvo Freiler y se preguntó: “¿Cómo no voy a saber yo que eso no lo pude comprar y lo pongo en la declaración jurada o lo tengo a mi nombre? Me parece que es insultar la inteligencia suponer que voy a andar poniendo cosas que se que no podría tener”.

En cuanto al posible avance del juicio político, el camarista opinó que “están cada vez más lejos de conseguir los dos tercios”, y agregó: “Creo que como van a ver que no tienen los votos no van a someterlo a votación. Lo van a decir hasta último momento y lo van a sostener en la agenda para asustar, y lo van a tener tres años dando vueltas hasta que tengan los números”.