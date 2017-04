El ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni denunció hoy una "usurpación de identidad" en las redes sociales, a partir de la difusión de un texto "falso" con su nombre. El jurista dijo que hay "un texto que circula en las redes con mi nombre. Se trata de un texto con lenguaje e ideas que no sólo no son mías, sino que son un verdadero disparate incalificable". "Ignoro quién es el autor de esta maniobra sucia", señaló Zaffaroni en un comunicado, pero aclaro que no uso ni tengo teléfono celular, que no intervengo en las redes y que no tuiteo". El prestigioso penalista añadió que "por ende, todo lo que aparezca con mi nombre por esos medios es totalmente falso y producto de una usurpación de identidad".