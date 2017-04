Sobreseyeron a Michetti

El juez federal Ariel Lijo sobreseyó a la vicepresidente Gabriela Michetti en la causa que investigaba el origen de los fondos que le robaron de su casa el 22 de noviembre de 2015 mientras se desarrollaban las elecciones presidenciales. El fallo de Lijo puntualiza que se "corroboró la versión expuesta por Gabriela Michetti en las diversas presentaciones efectuadas ante el Tribunal". "El origen de los fondos es legal y fácilmente rastreable", explica. Michetti fue víctima de un robo en el que le sustrajeron $245.000 y USD 50.000. En esa investigación se encuentra imputado como supuesto autor del robo, David Juan Pablo Cruzado, ex custodio de la vicepresidenta. Cuando se difundió el delito y fue denunciada poniendo en duda el origen del dinero, la presidente de la fundación SUMA salió a defenderse: "Soy una de las políticas con menor patrimonio del país. Tengo sólo la mitad de mi casa y nada más. No tengo dinero en el banco, no tengo cuentas en el exterior, no tengo caja fuerte. ¡Ni un auto tengo! Y ahora debo dar explicaciones por este dinero".