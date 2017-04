El juez Rodolfo Canicoba Corral procesó y embargó al músico Gustavo Cordera por el delito de "incitación a la violencia colectiva" luego de sus dichos en una charla frente a alumnos de periodismo en la que afirmó que "hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo". La investigación comenzó después de una denuncia del INADI por la frase de Cordera, que aseguró que "hay mujeres que necesitan, porque son histéricas y necesitan tener sexo, ser violadas porque lo necesitan y psicológicamente lo necesitan porque tiene culpa y porque no quieren tener sexo libremente. Necesitan y quieren jugar a eso, a mí no me gusta jugar a eso, pero hay gente que sí, hay tipos que sí les gusta jugar a eso. Somos muy complejos los seres humanos". Asimismo, el magistrado embargó al músico por $500.000.