Los Sauces: Cristina Kirchner apeló su procesamiento

La ex presidente Cristina Fernández de Kirchner apeló este viernes el auto de procesamiento por el delito de "asociación ilícita en calidad de jefe en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito agravado por su habitualidad" y de negociaciones incompatibles con la función pública,.dictado por el juez federal Claudio Bonadio, en el marco de la causa "Los Sauces", donde si investiga si la ex familia presidencial creó una sociedad anónima con el objeto "de percibir los retornos en forma de alquileres de distintas propiedades que fueron ingresadas como aportes irrevocables o adquiridas, ya sea con dinero de la firma o por alguno de sus socios". En su escrito, la ex mandataria aseguró que el accionar de Bonadío es "desconcertante" e "ilegítimo"" y que resultaba claro "que no era competente para entender en la causa". "Todos los inmuebles que componen el patrimonio de Los Sauces S.A. se encuentran declarados ante los organismos de contralor pertinentes según la normativa contable vigente", detalló en su presentación.