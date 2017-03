La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a un planteo del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y abrió la posibilidad de que sea sobreseído en una causa por presunto encubrimiento del empresario Lázaro Báez. La medida también beneficia al ex titular de la DGI Ángel Toninelli, acusado por el mismo delito. La Sala IV de Casación, en un fallo firmado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Alejandro Slokar, anuló un fallo de la Cámara Federal que mantuvo abierta una causa por encubrimiento que tramita ante el juez federal Sebastián Casanello. Las defensas de Echegaray y Toninelli sostuvieron que la causa de Casanello es similar a otra que había tramitado ante el juzgado federal número 5, cuando estaba a cargo de Norberto Oyarbide. En ese expediente, ambos ex funcionarios habían sido sobreseídos y, como entendieron que se trataba de una "doble persecución penal", pidieron que se hiciera lugar a una "excepción de falta de acción".