El juez federal Daniel Rafecas dedestimó una denuncia el presidente de la Nación, Mauricio Macri, la vicepresidenta Gabriela Michetti, la canciller Susana Malcorra y el ex tenista Gastón Gaudio por presuntos delitos de defraudación contra la administración pública, por la firma de un Memorándum de Entendimiento suscripto por el entonces Subdirector Ejecutivo de Operación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino de la ANSES, Luis María Blaquier, y el representante del fondo de inversión Qatar Investment Authority, cuyo contenido "resultaría contrario a la normativa vigente en nuestro ordenamiento jurídico y perjudicial para el patrimonio público". En su resolución, Rafecas sostuvo que se estaba ante "un claro supuesto de inexistencia de delito", ya que los pasos dados para la firma del documento fueron "meras negociaciones no vinculantes", por lo que no había delito, por lo menos hasta que se conviertan en un futuro posible "en actos jurídicos estatales vinculantes,